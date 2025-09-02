Боня раскрыла, что будет с телом Наговициной

Телеведущая Виктория Боня раскрыла, что будет с телом Натальи Наговициной. По ее словам, до весны забрать тело с горы точно не смогут.

© Соцсети

2 сентября Виктория Боня, которая тоже занимается альпинизмом, организовала запуск дрона на Пик Победы. В своем видеообращении она подтвердила, что признаков жизни в палатке не обнаружено, Наговицина мертва.

«Очень важно понимать, что тело Натальи до весны снять никто не сможет», - подчеркнула Боня.

Она рассказала, что после того, как ее подруга погибла на вершине Шишапангма в Китае, ее тело находилось там несколько месяцев, достать его смогли лишь на следующий год, в мае.

Наговицина сломала ногу на Пике Победы 12 августа. Она находилась в палатке и имела небольшой запас продуктов. Точная дата ее смерти неизвестна.

