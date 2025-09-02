«Успокоил сына»: Товстик прокомментировал жуткий пост своей супруги о смерти

На аккаунте Елены — супруги предпринимателя Романа Товстика, который изменил ей с Полиной Дибровой — недавно появилась жуткая публикация, в которой говорится о смерти. Бизнесмен отреагировал на пост и рассказал, что ему пришлось успокаивать их общего сына.

Сама Елена утверждает, что кто-то взломал ее страницу в социальных сетях и опубликовал пост от ее имени. В интервью телеведущему Андрею Малахову для канала «Россия 1» Товстик рассказал, что, впервые прочитав публикацию, был напуган.

— Когда сын показал мне сообщение матери с эмоциональными словами — я воспринял это как ее боль, как тяжелое состояние. Я не верю, что это было реальное намерение. Я сразу успокоил сына: все будет хорошо, никто не собирается уходить из жизни, — поделился миллиардер.

Товстик назвал человека, благодаря которому его измена с Дибровой стала известна всем

Товстик добавил, что в сложившейся ситуации главным приоритетом для него остается спокойствие детей. Также он выразил уважение своей супруге и заявил о желании обеспечить ей достойную жизнь даже после развода.

— Иногда есть люди вокруг, которые подливают масла в огонь. Но я никогда не оставлю своих детей. Я сделаю все, чтобы они были счастливы. Мы должны пройти через это достойно. Да, это больно, да, это сложно. Но это опыт, из которого нужно сделать выводы и идти дальше. Я верю, что у нас все получится, — подытожил бизнесмен.

В конце июля стало известно, что Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной. Причиной разлада в семье, в которой на свет появилось трое детей, стала связь Полины с супругом ее подруги — Романом Товстиком. За месяц, в течение которого разгорается этот скандал, стали известны новые подробности публичного развода, а стороны конфликта поделились своей точкой зрения на происходящее. Что сейчас происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их бывшие супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».