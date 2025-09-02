Дочь Орнеллы Мути планирует получить российское гражданство

Найке Ривелли, дочь Орнеллы Мути, заявила, что хочет получить российское гражданство и, возможно, приобрести недвижимость в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

Певица и модель призналась, что ее прабабушка жила в Санкт-Петербурге, поэтому она считает себя наполовину русской. Найке впервые посетила Россию еще в детстве и с тех пор полюбила эту страну.

«Помню эту поездку, как и все последующие. Люблю Россию, русских людей, русскую культуру и русскую еду», — отметила дочь известной актрисы.

По словам исполнительницы, в последнее время ее поездки в Россию подвергались критике в Италии. Она отметила, что не считает это справедливостью. По словам Ривелли, она не боится недовольства итальянцев, как и ее мать, Орнелла Мути.