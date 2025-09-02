Андрей Малахов взял интервью у Романа Товстика. В новом выпуске своего шоу популярный ведущий предложил его жене Елене оценить и прокомментировать откровения миллиардера, бросившего ее с шестью детьми ради четвертой супруги Дмитрия Диброва Полины.

Елена высказала уверенность, что Роман принял решение о разводе под давлением Полины Дибровой. Также на заявления Товстика о том, что он заключил брачный договор, чтобы обезопасить жену, та ответила, что заботился он вовсе не о ней. Елена считает, что Роман все спланировал заранее. Более того, по словам брошенной жены, у Полины Дибровой, помимо Товстика, был еще мужчина.

"Он мне сам говорил, что у Полины есть еще один мужчина, но Рома никаких действий не предпринимает. Поэтому она говорит: "Ром, либо ты сейчас говоришь мне, что уходишь, с Леной быстро расправляешься, либо я ухожу к другому мужчине", - рассказала Елена Товстик.

Кроме того, уверяет пока еще супруга миллиардера, Полина так вывернула ситуацию, что в разводе обвинила Дмитрия Диброва.