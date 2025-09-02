Валерия Меладзе призвали признать иноагентом и лишить гражданства РФ

Певца Валерия Меладзе призвали признать иностранным агентом и лишить российского гражданства. С такой инициативой выступил председатель Совета отцов России Андрей Згонников.

Сообщается, что Згонников обратился в Генпрокуратуру, СК и Минюст, чтобы проверить связи артиста с проукраинскими организаторами его концертов за рубежом.

По мнению общественника, прибыль со своих концертов Меладзе оправляет на помощь Вооруженным силам Украины, передает RT.

В июле СМИ сообщили, что Валерий Меладзе зарегистрировал три новых направления деятельности в рамках своего индивидуального предпринимательства в РФ. Отмечается, что он расширил сферу своей ИП-деятельности, добавив к ней управление и аренду недвижимости.

Ранее стало известно, что Меладзе в перерывах между зарубежными гастролями тайно живет в своем трехэтажном элитном коттедже в закрытом ЖК «Миллениум-парк» в Подмосковье. При этом дом оформлен на его супругу Альбину Джанабаеву. В России у артиста также есть квартира в Строгине, в которой живет его 92-летняя мать.