Скандальный сын, волна популярности и слухи о болезни: как живет Кадышева

Певица Надежда Кадышева не теряет популярности у молодежи, а недавно и вовсе зачитала рэп, из-за чего видео с ней снова завирусились в социальных сетях. News.ru рассказал, что еще известно о жизни исполнительницы.

Рекордные гонорары

По словам директора по развитию «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили, после новой волны популярности песен Кадышевой «Течет ручей», «Я не колдунья» и «Широка река» продажи билетов на ее концерты выросли в 30 раз. Всего с 1 января 2025 года выступления «Золотого кольца» посетили более 274 тысяч человек.

Также певица попала в топ-100 «Яндекс.Музыки». Зрительницы приходят на концерты Кадышевой в кокошниках и русских сарафанах, мужчины — в косоворотках, а хэштег #Плыветвеночек уже насчитывает более 2,3 млн видео.

Подобная популярность не могла не сказаться на запросах Кадышевой. Согласно сообщениям СМИ, сейчас она просит за выступление не менее 20 млн рублей и считается самой высокооплачиваемой российской звездой. Хвалят ее и эксперты, называя «новой поп-иконой», а неожиданную популярность объясняя модой «на все русское».

Скандальный сын

Недавно в соцсетях появились ролики с последнего концерта исполнительницы. На них зрительницы крайне холодно встречают на сцене ее сына Григория Костюка — он спел примерно половину песен матери, но не вызвал восторга у поклонников. Люди не аплодировали сыну Кадышевой, при этом дружно поприветствовали балалаечника коллектива.

Сам 40-летний Костюк долгое время оставался в тени матери, а широко о нем заговорили лишь после скандала. В программе «Малахов» его бывшая жена Анжелика Бирюкова заявила: Григорий не только не платил алименты на ребенка, но и требовал с нее миллион рублей за разрешение на выезд сына за границу.

Подруга Костюка Дарья де Батс не лучшего мнения о мужчине — по ее словам, он является «закомплексованным маньяком с сорванной психикой». Вместе с тем родители не осуждают и продолжают баловать Костюка.

Отметим, что еще один брак Костюка, с Габриеллой Мерман, тоже завершился разводом. Женщина заявляла, что экс-супруг ее «предал» и кое как выплачивает алименты в 15 тысяч рублей.

Слухи о здоровье

По информации «КП», у Кадышевой несколько раз выявляли онкологическое заболевание, однако в процессе выяснялось, что опасения были ложными. Например, в 30 лет врачи подозревали у артистки рак груди, а она считала, что умрет от болезни, но впоследствии медики опровергли наличие злокачественной опухоли.

В 2024 году слухи о смертельном заболевании звезды появились снова, однако ни она, ни ее супруг Николай Костюк комментировать их не стали.