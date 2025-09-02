Против Глюкозы могут возбудить дело

Певица Глюкоза должна ответить за участие в несанкционированном рейве в Кронштадте, наряду с организаторами мероприятия. Об этом заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Как уточнил Бородин, певица совершала развратные действия на концерте, где могли находиться граждане, не достигшие 18 лет. Понести наказание должны и организаторы, и артисты, отметил он.

По словам главы федерального проекта, власти не одобрили концерт, значит, там были несовершеннолетние, которые, возможно, употребляли алкоголь. Глюкоза выступала в откровенном наряде и танцевала довольно нескромно, напомнил он. Как уточнил Бородин, это может повлечь за собой административную ответственность, включая арест на 15 суток.

Если подтвердится, что на концерте были несовершеннолетние, может быть возбуждено уголовное дело. Сегодня мы обратимся в местную полицию, чтобы они составили административный протокол на Глюкозу, указал Бородин.

Глава ФПБК подчеркнул, что даже знаменитости, такие как Глюкоза, обязаны соблюдать законы и уважать граждан России. В полицию Кронштадта поступило более 200 жалоб на продолжительный рейв в центре города. На сцене, кроме Глюкозы, выступили около 25 менее известных артистов.