Федункив объяснила, почему не показывает своего сына

Актриса Марина Федункив, известная по сериалу «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman, заявила, что не видит смысла демонстрировать своего маленького сына, подчеркнув, что ее муж против вынесения на публику их частной жизни. Ее слова приводит «СтарХит».

Ранее Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, а в 2024 году родила сына. При этом своего мужа актриса практически не показывает.

«А зачем? В 2021 году все увидели моего мужа, удовлетворили любопытство и интерес. На этом закончим. Стефано не готов становиться публичным и не хочет этого для ребенка. Я с ним согласна. Теперь мы живем свою спокойную семейную жизнь», — пояснила она.

По слова актрисы, скоро они отпразднуют первый день рождения сына, но пока не решили, как будет проходить это мероприятие.

«Возможно, отправимся в небольшое путешествие или соберем родных и близких. Я мама любящая, готовая на все ради сына. И если бы не моя работа, растворилась бы в материнстве вся без остатка. Так что в моем случае работа — это возможность соблюдать баланс. Самое сложное — каждый раз расставаться с сыном, а самое приятное — возвращаться домой и видеть его улыбку», — рассказала Марина Федункив.

Она также отметила, что семья и ребенок на данном этапе являются для нее «приоритетом номер один», и она очень выборочно принимает предложения о работе.