«Я ее не простила»: Рудковская назвала главную предательницу в шоу-бизнесе

Музыкальный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Яна Рудковская рассказала о своей главной предательнице из шоу-бизнеса. Историей об этом артистка поделилась на шоу «БеС комментариев».

© Вечерняя Москва

Выяснилось, что Рудковская затаила обиду на Марию Малиновскую — она когда-то давала показания против нее в рамках судебного разбирательства.

— Взяла деньги у моего мужа бывшего и дала против меня показания по детям в суде: что я веду нездоровый образ жизни и так далее. Я сдала все тесты и показало, что ничего, — отметила продюсер.

По словам Рудковской, после этих событий она постаралась сделать все, чтобы не пересекаться с Малиновской.

— В итоге Маша Малиновская после этого исчезла полностью со всего эфира. Где сейчас Маша Малиновская? Не знаю, вообще нигде не вижу, не слышу, а была мегазвездой. Я ее не простила до сих пор, — подытожила артистка.

Ранее Яна Рудковская в интервью фигуристке Евгении Медведевой выразила негативное мнение о заслуженном тренере России Этери Тутберидзе.