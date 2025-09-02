Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы

Судебные приставы разыскивают дочь Валерия Меладзе из-за задолженности по автомобильным штрафам. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, 22-летняя девушка просрочила оплату. Как отмечается, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приступила к исполнительному производству в отношении Арины Меладзе.

«Поводом для этого стал штраф от 1 июня, когда Арина на своем красном Mercedes GLA превысила скорость, из-за чего ее оштрафовали на 750 рублей», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Арина Меладзе часто нарушала правила дорожного движения. Она получила 153 штрафа на общую сумму 123 тысячи рублей. Шесть из них до сих пор не оплачены, и их сумма составляет 4500 рублей.

Также ранее стало известно, что певец Валерий Меладзе решил расширить свой бизнес в России и заняться арендой недвижимости. Как сообщил Telegram-канал Shot, артист внес изменения в свое индивидуальное предпринимательство.