Популярность певицы Татьяны Булановой растёт после завирусившихся в Сети движений её танцевальной группы. Многие пользователи соцсетей, включая некоторых медийных личностей, даже сняли пародию на «энергосберегающий» танец. Однако на недавнем выступлении Татьяны Булановой в рамках фестиваля «Новая волна» в Казани один из участников группы, Дмитрий Берегуля, не появился на сцене. Что, в свою очередь, породило много домыслов о его уходе.

Сама Татьяна прокомментировала отсутствие танцора на недавнем выступлении коротко и с юмором: «Состарился». Певица также рассказала, что состав её танцевальной группы в будущем потерпит более кардинальные изменения.

Концертный директор Татьяны Булановой, Сергей Хрусталёв, рассказал Super, что крайне удивлён информацией об уходе Дмитрия Берегули: «Я сам ошарашен этими новостями. Без комментариев. Я не знаю, откуда эта информация».

Ранее Татьяна Буланова поделилась своим мнением по поводу завирусившегося танца и рассказала, какова его дальнейшая судьба.

