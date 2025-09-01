Буланова попрощалась с танцором, прославившим ее выступления в Сети

Около месяца назад российская певица Татьяна Буланова совершенно случайно оказалась в центре нового интернет-тренда. Вторая волна популярности настигла артистку благодаря «энергосберегающим» движениям ее танцоров. Видео с концертов исполнительницы молниеносно разлетелись по Сети. Публика начала повторять хореографию участников ее коллектива.

Сегодня выяснилось, что Татьяна лишилась одного из своих самых «мемных» танцоров. Шоу-команду певицы покинул Дмитрий Берегуля. Об этом Буланова рассказала в интервью журналистам издания URA.RU. 56-летняя артистка подчеркнула, что она не имеет никакого отношения к данному решению мужчины. Танцор ушел по собственной инициативе.

«Состарился», — иронично прокомментировала она уход Дмитрия Берегули.

Татьяна Буланова также отметила, что уход мужчины из коллектива может стать не единственным. Еще одна участница подтанцовки Алена панирует беременность.

