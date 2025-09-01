Фото Пугачевой с семьей в Риге стали поводом для новых слухов о семье

В социальных сетях артист и пародист Максим Галкин* поделился новыми семейными фотографиями с Алой Пугачевой и детьми. Снимки стали очередным поводом для слухов про него и певицу.

© Вечерняя Москва

На кадрах юморист с семьей прогуливается по Риге. Артисты с детьми осматривали латвийскую столицу и обедали в небольшом ресторане, который находится в помещении, где раньше был погреб.

Несмотря на то, что Галкин* не подписал локации, где были сделаны снимки, пользователи заметили, что семья до сих пор находится в Латвии и не планирует уезжать обратно на Кипр. При этом многие отметили, что Лизе и Гарри пора приступать к учебе. В связи с этим комментаторы сделали вывод, что Галкин* и Пугачева решили вновь сменить место жительства и остаться в Риге.

В августе стало известно, что Пугачева летом этого года выступила на частной вечеринке у бизнесмена в Латвии, за что ей заплатили 150 тысяч евро (примерно 13,9 миллиона рублей). Уточняется, что сумма в два раза меньше ее стандартного гонорара, который за последние десять лет составлял 350 тысяч евро (32,5 миллиона рублей). При этом она утверждала, что больше не выступает за деньги, а поет только на дружеских или семейных встречах.

Психолог Сергей Ланг, в свою очередь, увидел в поведении певицы признаки «серьезной психологической проблемы». Он считает, что Примадонна оскорбила и обозвала своего бывшего друга поэта-песенника Илью Резника «трусом и предателем», потому что пребывает в состоянии депрессии.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.