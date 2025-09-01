Уехавший из России комик не захотел жить в США

Бывший стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России в Португалию, заявил, что не хотел бы жить в США. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

По словам бывшего юмориста, он несколько раз был в Америке.

«Мне всегда было по кайфу там проводить время, но я абсолютно не рассматриваю себя человеком, живущим в США», — добавил Романов.

При этом он не объяснил, почему эта страна не кажется ему подходящей для жизни.

Ранее Романов назвал раем свое новое место жительства — Мадейру. Он заверил, что по приезде в Португалию сразу влюбился в этот остров.

Перед этим Романов раскрыл доходы, полученные им за всю юмористическую карьеру. По словам бывшего комика, всего он заработал более двух миллионов долларов.