Выяснилось, где Алла Пугачева с семьей провела 1 сентября

Муж Аллы Пугачевой поделился в соцсети свежими снимками, которые вновь вызвали разговоры о его семье и певице.

На фотографиях, сделанных в Риге, юморист запечатлен вместе с женой и детьми — Лизой и Гарри. Семья прогуливается по городу и обедает в небольшом ресторане, расположенном в здании бывшего погреба.

Хотя артист не уточнил дату съемки, многие решили, что Пугачева вместе с супругом и детьми по-прежнему находится в Латвии и не торопится возвращаться на Кипр, несмотря на то что детям пора начинать учебный год. Это дало повод предположить, что звездная семья может остаться в Риге на более продолжительное время.

Этим летом певица провела каникулы в Юрмале на арендованной вилле, где она отдыхает из года в год. До того Пугачева путешествовала по Италии, что подтверждает ее хорошее самочувствие — артистка переносит длительные поездки и перелеты даже в разгар жары. Однако внешность певицы на фото оценить сложно: супруг чрезмерно ретуширует ее лицо.

Пугачевой предрекли возвращение в Россию в 2025 году

Ранее поклонники переживали из-за слухов о кризисе в семье, утверждая, что между супругами возникают разногласия по поводу воспитания детей и их образования. Также сообщалось, что пара продолжает содержать замок в деревне Грязь, на который ежемесячно уходит около полумиллиона рублей, несмотря на разговоры о продаже.