Shaman подарил Мизулиной партию на день рождения

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) подарил возлюбленной Екатерине Мизулиной партию «Мы». Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Shaman преподнес подарок в российском лесу. Он оформил стенд партии в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России.

«Катерина, я дарю на твой день рождения то, что никто никому не дарил в этом мире. Я дарю тебе партию. И наша с тобою партия будет называться «Мы», — заявил певец.

В октябре 2024 года Shaman официально развелся с топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой. Ярослав Дронов опубликовал свидетельство о расторжении брака в своем Telegram-канале.

Певец рассказывал, что причиной расставания стала занятость обоих супругов. Артист и топ-менеджер останутся в теплых отношениях. Мартынова, комментируя развод в социальных сетях, подтвердила, что решение разойтись они с Дроновым приняли совместно.

В марте 2025-го Дронов во время сольного концерта в «Live Арене» объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Мизулина стояла в белом платье и улыбалась.