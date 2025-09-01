Лазарева* раскрыла отношение к потере популярности

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявила, что нормально относится к тому, что потеряла популярность. Об этом она рассказала в беседе с автором проекта «Маски-шоу» Георгием Делиевым, видео доступно на YouTube.

Телезвезда с иронией отметила, что их с Делиевым интервью в прямом эфире смотрят четыре человека.

«Ты как относишься к тому, что тебя уже не все помнят? Я — спокойно, например», — сказала Лазарева.

Ранее телеведущая пожаловалась на постоянное чувство вины и страх осуждения. Лазарева призналась, что из-за воспитания стала неуверенным в себе человеком.

Перед этим ведущая также назвала болью стоимость обучения дочери в Великобритании. Лазарева пояснила, что ее младшая дочь Антонина Шац учится в университете искусств в Лондоне (University of the Arts London) на кинопродюсера.

