Волочкова раскрыла, за что ненавидит мать

Анастасия Волочкова разругалась с мамой больше 10 лет назад. Балерина годами живет с обидой на самого родного человека. Артистка в интервью Амирану Сардарову призналась, почему не хочет видеть маму.

© ТВ Центр

Оказывается, родственницы разругались из-за денег. Когда Анастасия встречалась с миллиардером Сулейманом Керимовым, Тамара Антоновна получала от потенциального зятя подарки. Балерина заявила, что мать выпрашивала презенты.

"Я не попросила ни копейки денег. Ну, ничего страшного. Там моя мамаша нормально все себе прибрала" — рассказала Волочкова.

Якобы даже одну из квартир, что предназначались артистке, Керимов оформил на ее мать. Волочкова-старшая сама предложила так сделать, чтобы сэкономить на налогах. Вот только, по словам Анастасии, женщина обманула ее.

Когда в 2011 году артистка оказалась в тяжелом финансовом положении, она решила продать недвижимость, подаренную Керимовым. Но выяснилось, что мать давно избавилась от этих квадратных метров.

"Я маме в 2011 году просто позвонила и говорю: "Мам, слушай, мне жить не на что. <…> Можно я продам эту студию, которую мне Сулейман подарил? Я все равно живу в Москве. Я в Питере не буду делать этот бизнес". И мама знаешь что мне говорит с улыбкой? "А студии больше нет. Я ее продала"", — посетовала балерина.

Обиду за такую подлость Волочкова затаила на всю жизнь.