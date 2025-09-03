8-летний сын Анны Седоковой резко отреагировал на подарок от ее поклонника

В декабре прошлого года певица Анна Седокова развелась со своим третьим мужем — латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Вскоре после этого спортсмен наложил на себя руки. Мужчина решился на отчаянный шаг в ночь после дня рождения исполнительницы. Анна была раздавлена, но заявляла: она тут ни при чем.

© WomanHit.r

После столь печальных событий артистка уже успела прийти в себя. Более того, поговаривают, что у нее уже есть новый ухажер. Анна ничего не комментирует, но интригует публику роскошными букетами цветов, любовными записками и нежными посланиями.

© Соцсети

Накануне Седокова вновь получила шикарный презент. Тайный поклонник 42-летней исполнительницы хита «Холодное сердце» преподнес ей внушительных размеров букет красных роз. Анна расположила цветы в зале, чему, судя по всему, был не очень доволен ее 11-летний сын Гектор. Мальчик попросил их убрать.