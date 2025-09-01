Невестка-стриптизерша побила Королеву: зря Наташа заставила сына выбирать

Сын певицы Наташи Королевой Архип нашел свое счастье в лице красавицы-стриптизерши Мелиссы. Правда, девушке пришлось бросить денежную профессию, на этом настоял отец парня Сергей "Тарзан" Глушко.

Когда Мелисса выполнила все условия семьи благоверного, им с Архипом разрешили пожениться. Торжество состоялось в прошлом году в Санкт-Петербурге. Интересно, что родители невесты на свадьбу не приехали, а Королева и Тарзан решили совместить праздник сына с годовщиной своего брака.

Но зато после свадьбы певица постаралась окружить Мелиссу заботой и любовью. Так, лето все семейство провожало на теплоходе. Королева с сыном и невесткой отправились в круиз.

В путешествии Мелисса и Наташа приняли участие в конкурсе матрешек. Они раскрасили заготовки и заставили Архипа выбирать, у кого вышло красивее.

"Русский вечер. И вот мы расписывали, разрисовывали... Так, Архип, у нас голосование. Чья матрешка круче?" — рассказала на своей странице в соцсети Королева.

Глушко-младшего такой поворот озадачил. Архип не хотел обидеть ни маму, ни жену. Но в итоге отдал свой голос за матрешку Мелиссы. Интересно, что девушка победила в конкурсе, ее пригласили на сцену и вручили приз. А Королева осталась ни с чем, и зря заставляла сына делать выбор.