В Госдуме пригрозили Егору Криду тюрьмой за «чертово кабаре» в «Лужниках»

Певец Егор Крид устроил фривольные эротические танцы на сцене, которые могут привести его к заключению, заявил НСН Виталий Милонов, а Ольга Леткова предложила артисту извиниться перед родителями детей на его концерте.

© nsn.fm

Музыкант и исполнитель Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) может столкнуться с административной и уголовной ответственностью за фривольное шоу на сцене, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН.

Егор Крид устроил пикантное шоу на концерте в «Лужниках» 30 августа: во время выступления он поцеловался со своей танцовщицей, которая исполнила эротический танец с элементами стриптиза прямо на сцене. Видео опубликовал Telegram-канал "Радиоточка НСН". Скрыться от такого контента было невозможно из-за трансляции всех подробностей на большом экране, хотя возрастное ограничение у мероприятия — 12+. Родители, которые пришли с детьми, испытали неловкость, а депутат Милонов увидел в несоответствии возрастной маркировки и деталей шоу сознательную провокацию.

«Как мне кажется, подобного рода фривольные эротические танцы никак не могут соответствовать рейтингу “12+”. Не только гражданин с творческим псевдонимом Крид может быть оштрафован, но и организаторы концерта, которые знали, что делали. Это была не импровизация артиста, а режиссерская работа. Речь идет не о личной ответственности, а о действиях группы лиц по предварительному сговору, возможно, даже здесь можно найти развратные действия в присутствии и в отношении несовершеннолетних. Их заставили быть соучастниками промискуитета, за что может грозить не только административная, но и иная ответственность Криду и этому чёртову кабаре», — возмутился отец шестерых детей.

В свою очередь председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН поддержала позицию депутата и призвала исполнителя извиниться.

«Так вести себя нельзя. Те люди, кто устраивают и маркируют мероприятия, видимо, считают, что это — норма. Они даже не думают о воспитании детей в каких-то традиционных ценностях. Не только поведение Крида возмущает многих родителей, но и других звезд, которые позволяют себе откровенные, пошлые и развратные действия перед детьми. Это имеет негативное воздействие на формирование личности, на уровень культуры. Было бы хорошо, если бы обращение пришло от родителей, которые бы возмутились и показали, что им не все равно. Исполнителю пожелаю объясниться, сказать, что это было ошибкой и что подобного не повторится», — заключила она.

Егор Крид после концерта выложил в свои соцсети скриншоты восторженных комментариев подписчиков и написал: "Поклонники тоже в восторге! Значит все это было не зря и я справился. Спасибо Москва. Люблю".

"Национальная служба новостей" обратилась к организаторам концерта за разъяснениями, но они оставили запрос без ответа. Ранее заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий рассказал НСН, что билеты на стадионные концерты Егора Крида продаются задолго до начала мероприятия.