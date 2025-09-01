«Видимо, скоро конец»: Якубович прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

80-летний телеведущий Леонид Якубович назвал слухи о проблемах со здоровьем выдумкой. Об этом сообщает News.ru.

Артист в саркастической манере подчеркнул, что у него все хорошо — «здоровье пошатнулось здорово».

«Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой. Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты. Жена рыдает, дети в истерике. Видимо, скоро конец», — высказался Якубович.

Якубовичу запретили пить алкоголь участников «Поля чудес» из-за состояния здоровья

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников «Поля чудес» из-за состояния здоровьям. Утверждалось, что телеведущий пожаловался медикам на слабость, а в результате обследования у него нашли сахарный диабет.