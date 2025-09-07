Дочь Оззи Осборна: наркотики в 13 лет и семь рехабов

Наследница легендарного рок-музыканта Келли Осборн с ранних лет жила под прицелом камер. Их семья участвовала в реалити-шоу «‎Семейка Осборнов», который растянулся на четыре сезона, — за ними наблюдали миллионы зрителей. На экране все выглядело ярко и эпатажно, а за кадром в это время разворачивались личные драмы, особенно у Келли. «Рамблер» расскажет, как она подсела на наркотики, лечилась и как живет сейчас.

Первая доза

Келли родилась в 1984 году и выросла в атмосфере турне, шумных вечеринок и гастролей. В подростковом возрасте, когда дочери Оззи Осборна было всего 13 лет, ей сделали операцию на миндалинах и назначили викодин — это был ее первый опыт с опиоидом. Именно он стал отправной точкой зависимости.

Позже в интервью американскому журналу People Келли призналась: именно это ощущение, когда «внутренние голоса» затихали, запомнилось ей как теплое объятие. Со временем викодин сменился на более сильные препараты, а затем и на героин, «‎потому что он был дешевле».

Лечение в рехабах

Первый раз в реабилитационный центр Келли попала в 19 лет. Семья надеялась, что там она победит зависимость, но они ошибались. В рехабе она не выздоровела, а, наоборот, стала «‎более искусным наркоманом» — пациенты быстро учились обманывать врачей, чтобы получать новые дозы. Этими подробностями дочь рок-звезды делилась в беседе с Fox News.

За годы борьбы с наркозависимостью она прошла через семь курсов реабилитации, но вылечиться, по ее словам, мешала сама медицинская система. Келли вспоминала о так называемых «брокерах тела» — людях, которые буквально охотились за зависимыми, чтобы получать деньги с их повторных госпитализаций. Эти посредники сотрудничали с клиниками и зарабатывали на каждом новом возвращении пациента.

Болезнь Лайма и рецидив

В 2017 году дочь Оззи Осборна, наконец, бросила наркотики и алкоголь. Но оказалось, что это было не единственной проблемой. Во время съемок одного из телепроектов она потеряла сознание прямо в кадре. Сначала врачи заподозрили эпилепсию, но диагноз не подтвердился. Позже выяснилось, что в течение нескольких лет Келли жила с болезнью Лайма. Эта инфекция вызывала приступы слабости, боли и депрессивные состояния.

Несмотря на диагноз, Келли продолжала работать и участвовать в проектах, но она постоянно чувствовала себя подавленно. Так, в 2021 году после почти четырех лет трезвости она сорвалась. Все началось с бокала шампанского на вечеринке, затем появились новые поводы выпить, и так Келли опять свалилась в пучину зависимости.

Осознать проблему помог ее партнер — фотограф Эрика Брэгга. Однажды он увидел ее в измененном состоянии, и Келли поняла, что никогда больше не хочет, чтобы он так смотрел на нее. Но в итоге мужчина не отвергнул ее, а поддержал, что помогло Келли вернуться к психотерапии, амбулаторным программам и дыхательным практикам, говорится в Marie Claire.

В 2024 году в эфире подкаста «‎Осборны» Келли пошутила: в кое-чем наркотики ей все-таки помогли — они якобы «забальзамировали» ее тело, и теперь оно защищено от рака. Ее брат Джек воспринял это скептически, но сама Келли подчеркнула: с прошлым проще смириться, если относиться к нему с самоиронией.

Новая жизнь

В 2022 году Келли Осборн впервые стала мамой — у нее и музыканта группы Slipknot Сида Уилсона родился сын Сидни. Она не раз говорила, что именно материнство дало ей новый смысл и стало главным стимулом сохранять трезвость.

Параллельно Келли всерьез занялась своим здоровьем. Так как всю свою жизнь она страдала от лишнего веса, она решилась на операцию по уменьшению желудка (рукавная гастропластика), который дал толчок процессу похудения. Она потеряла 38 килограммов, и, чтобы закрепить результат, дочь рок-звезды начала заниматься спортом и, благодаря психотерапии, поборола РПП (расстройство пищевого поведения).

Сегодня Келли Осборн живе в Айове и много времени посвящает семье (в 2025 они с Сидом Уилсоном официально поженились). При этом она активно развивает свои соцсети, пропагандируя здоровый образ жизни, успевает участвовать в телепроектах и вести подкаст «‎Осборны», где открыто рассказывает о своем опыта борьбы с наркозависимостью и лечении. Ее цель — поддержать и дать надежду на выздоровление тем, кто сейчас борется с этой проблемой.

