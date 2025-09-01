Марина Федункив ответила на слухи о пластической операции

Актрисе Марине Федункив возраст нипочём. После того как звезда Comedy Woman впервые стала мамой в 53 года, поклонники отметили, что знаменитость помолодела. Так и родились слухи о пластических операциях. В интервью Леди Mail звезда решила развеять все домыслы о вмешательствах во внешность. По словам Федункив, всё дело в отёчности из-за беременности.

© Super.ru

«Губы выглядели так, как будто я туда закачала все возможные средства, но нет. И пластики тоже не было. Если бы была, не вижу смысла скрывать», — призналась актриса в разговоре с изданием.

При этом Федункив не отрицает, что однажды может воспользоваться услугами пластических хирургов. Пока поддерживать молодость удаётся и менее радикальными способами.

«Со временем сделаю, я думаю. Пока косметология на высоком уровне, и мне удается благодаря ей выглядеть нормально», — высказалась актриса.

При этом хорошо выглядеть на экране, по словам артистки, ей помогает в том числе профессиональный макияж. А что касается похудения — никаких особых секретов у нее нет — только правильное питание.

«Если нужно сбросить килограммы для роли, то мысленно настраиваю себя на то, чтобы правильно питаться какое-то время», — отметила Марина.

Поддерживать себя в форме во всех смыслах обязывает профессия.