Марина Федункив прокомментировала слухи о своем муже

Актриса и экс-участница юмористического шоу Comedy Woman Марина Федункив в интервью Леди Mail прокомментировала слухи о своем муже. Напомним, что женщина счастлива в браке с итальянским бизнесменом Стефано Маджи, который моложе нее на 13 лет.

Знаменитость призналась, что была готова к критике из-за разницы в возрасте.

«Я считаю: если ходят слухи, значит наш союз интересен. Вот только почему люди своей личной жизнью не займутся – ну, это вопрос к ним. Если бы меня что-то не устраивало, не было бы ни брака, ни мужа, ни ребенка. На все слухи и домыслы отвечаю – я счастлива, чего и вам желаю», — поделилась мнением артистка.

Марина отмечает, что не читает комментарии в соцсетях.

«А зачем? Я и так все о себе знаю! А с хейтерами я одно время общалась. Напишут мне гадость, а я им отвечаю, мол, все ли хорошо, ничего у вас не случилось?» – добавила актриса.

Федункив считает недоброжелателей людьми, которые просто хотят обратить на себя внимание.

