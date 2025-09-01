Лолита заявила о поджоге квартиры ее концертного организатора

Российская певица Лолита Милявская заявила, что злоумышленники подожгли дверь квартиры организатора ее концерта в Санкт-Петербурге. Артистка рассказала об инциденте в своем Telegram-канале.

Концерт пройдет в ноябре этого года, на данный момент все билеты на выступление уже распроданы. В связи с этим мошенники начали перепродавать некоторые билеты за большую сумму денег. Лолита рассказала: после того как концертный организатор Игорь Грановский попытался разобраться с ситуацией, он обнаружил, что дверь его квартиры была подожжена.

— Дорогие зрители! Пожалуйста, покупайте билеты только у известных операторов, которые указаны в афише любого концерта, — предупредила артистка в своем блоге.

Ранее стало известно, что Лолита Милявская подняла гонорар за свои концерты. 45-минутное выступление певицы стоит от четырех до шести миллионов рублей. Такое решение обусловлено ее популярностью среди молодого поколения: подростки публикуют различные ролики под ее песни, а также видео с концертов артистки.