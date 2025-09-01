Переживший инсульт Сергей Белоголовцев расстался с женой и ушел к помощнице. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!».

61-летний Сергей впервые вышел в свет после инсульта. На международном кинофестивале «Антарес» он появился с четырехопорной тростью. Знаменитость заметно осунулся, похудел и до сих пор испытывает проблемы с речью. По информации источника, на светском мероприятии его сопровождала помощница Елена, ради которой Сергей ушел от жены Натальи. Отмечается, что именно Елена выхаживала артиста после инсульта, который произошел год назад.

«Мое сердце сейчас несвободно», — лаконично заявил Сергей.

Несмотря на проблемы со здоровьем, артист планирует вернуться на работу с помощью возлюбленной. Елена следит за его питанием и лечением.

«Я очень слежу за питанием. Елена иногда издает угрожающие звуки, когда я тянусь за третьей плюшкой или за четвертым круассаном», — рассказал Сергей.

Напомним, Сергей был женат на Наталье со студенческих лет. Она родила ему троих сыновей.

