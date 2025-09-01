«Изменилась с годами»: Кушанашвили раскрыл правду о Татьяне Булановой

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что певица Татьяна Буланова с годами изменилась — раньше она не стала бы столь сдержанно отвечать на критику. Как сообщает Starhit, об этом он сказал, комментируя ее общение с балериной Анастасией Волочковой.

Напомним, что Буланова стала популярна у молодого поколения благодаря, в том числе, своей подтанцовке — запись выступления певицы с ней стала вирусной в социальных сетях. Однако Волочкова раскритиковала танцоров, заявив, что такой выбор показывает непрофессионализм артистки.

«То, что я увидела у нее, меня поразило. Уровень какого-то TikTok. Неужели Буланова, которая имеет свой статус, опустилась до того, чтобы позволить на сцене вот это?» — заявила Волочкова.

Буланова спокойно отреагировала на высказывание артистки, похвалил талант балерины и отметив, что ей действительно «виднее» в этом вопросе, а ее подтанцовке действительно далеко до уровня Волочковой. Вместе с тем певица отметила, что зато у них «все от души».

Кушанашвили похвалил Буланову за дипломатичный подход. По мнению Отара, Татьяна показала, как «реагировать на подобное». Вместе с тем он отметил, что раньше артистка вела себя совершенно иначе.

«Я думал, когда же она произнесет то, чем она в моих глазах славилась. Она не про этот "один день, прожитый без тебя". Это не Таня Буланова из обычной жизни. Таня Буланова из обычной жизни: "Пожалеешь, падла!"» — заявил Кушанашвили.

Ранее СМИ сообщали, что Буланова рассматривает возможность кастинга новых танцоров. Менеджер артистки отмечал, что текущие танцоры работают с певицей уже 25 лет, однако сейчас много молодежи и «есть самородки, которые прекрасно влились бы в коллектив».