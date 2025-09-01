Моргенштерна* отказались впускать в США

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его концерты в США не состоятся в запланированные даты, поскольку ему отказали в выдаче визы.

© Соцсети

«В визе отказано. Америка перенос. Даты чуть позже», — написал исполнитель, сопроводив публикацию скриншотом решения американского консульства.

Моргенштерн не стал раскрывать детали отказа, но отметил: «Причина смешная».

© Соцсети

Гастрольный тур Моргенштерна должен был стартовать 6 сентября с выступления в Чикаго. После этого артист планировал дать концерты в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сиэтле.

Еще в мае Моргенштерн был вынужден перенести концерты в США на сентябрь из-за того, что ему не выдали вовремя визу.

«В общем, визу задержали и обещают ее только в течение месяца», — заверял музыкант 7 мая 2025 года.

25 апреля стало известно, что движение «Зов народа» попросило снять с Моргенштерна статус иноагента. За последнее время, заявили активисты в письме, артист изменился к лучшему. В частности, он решил свести татуировки с лица и отправился на лечение в клинику.

* Признан в РФ иностранным агентом