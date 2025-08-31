Бородин требует отменить концерты Шнурова

Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, потребовал отменить концерт группы «Ленинград» в Ставрополе.

© РИА Новости

Общественник уже давно выступает против тура, с которым сейчас ездит по стране Сергей Шнуров с коллективом. В том числе, речь идет и о Ставрополе, пишет «Комсомольская Правда».

«Обратились к главам регионов с рекомендацией воздержаться от приглашения Шнурова, поскольку его творчество лишено патриотического содержания и глубокого смысла», – заявил Бородин.

Виталий Бородин настаивает, что регионам стоит обратить внимание на более патриотично настроенных артистов.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с изданием «Абзац», что лидер группы «Ленинград» получает 12–13 миллионов рублей за обычный концерт. А сумма гонорара Шнурова за корпоративы может доходить до 20 миллионов рублей.