Бабкина призналась, что ради красоты готова на все

Надежда Бабкина рассказала, что прилагает много усилий для того, чтобы хорошо выглядеть. Правда, пока, по ее словам, до серьезного хирургического вмешательства дело не дошло. Не потому, что она против – дело в нехватке времени, пишет АиФ.

«Ради красоты я на все готова, включая кардинальные операционные вмешательства. Только времени на это нет. После операции надо минимум месяца полтора находиться «в забытьи». Кто мне позволит столько отсутствовать?» - объяснила Бабкина.

Певица говорит, что поддерживает красоту при помощи различных кремов и косметологических процедур. А для восстановления сил она рекомендовала хорошо высыпаться.

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что ей не нужно звание Примадонны, которое принадлежало певице Алле Пугачевой

Она подчеркнула, что сравнения допустимы лишь с другими артистками ее жанра, включая Людмилу Зыкину, Ольгу Воронец и Лидию Русланову.