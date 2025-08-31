Рудковская рассказала о результатах пластики Плющенко

Яна Рудковская в шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «БеС комментариев» прокомментировала итоги пластической операции, которую двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко не так давно сделал. Об этом пишет gazeta.ru.

Яна объяснила, почему ее супруг не делал из этого тайны.

«Слушайте, он вообще никогда ничего не скрывает. Вот он такой вот, как я, как есть. Он дожил до момента, когда может сказать правду. Он достаточно открытый. Как он сейчас выглядит? Конечно, он выглядит гораздо лучше, чем до операции. Он доволен результатом. Я очень довольна результатом», — сказала Рудковская.

Ранее продюсер Яна Рудковская высказалась о противостоянии Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Она раскритиковала отношение главы «Хрустального» к конкуренту, назвав его «полнейшим неуважением».