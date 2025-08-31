Рудковская оценила шоу Крида

Яна Рудковская заявила, что рэпер сделал самое дорогостоящее шоу в России. Музыкант собрал более 86 тысяч зрителей в «Лужниках». Продюсер назвала певца уникальным артистом и шоуменом, пишет издание thevoicemag.

«Я второго такого случая не знаю. Он сделал самое пока дорогостоящее шоу в России. По моим скромным подсчетам, продакшен ему обошелся в 200 млн руб. Это, безусловно, рекорд среди всех российских шоу», — отметила она.

По мнению Рудковской, концерт получился грандиозным.

«Стиль, звук, свет, огромный экран, дом с лабиринтами посередине языка, куча спецэффектов и гостей на сцене, правда, только в мужском составе, вся практически тяжелая артиллерия нашего шоу бизнеса: Баста, Лепс, Киркоров, Шифутинский, Мот, Тимати, Джиган, Jonny», — рассказала Яна

