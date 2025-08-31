Продюсер предрек Кадышевой успех в новом амплуа

После появления в интернете ролика, в котором Надежда Кадышева читает рэп, многие решили, что исполнительница русских народных песен теперь будет развивать и это музыкальное направление.

Продюсер Сергей Дворцов считает, что это вполне реально, пишет «Общественная служба новостей».

«Кадышева — это новая примадонна нашей эстрады. Она сейчас полноценно лидирует среди молодой аудитории. И то, что она сейчас решила попробовать себя в жанре рэпа, — это новое амплуа, которое завирусится и вновь, так сказать, перетянет на свою сторону именно молодых людей и юных исполнителей», — заявил он

На благотворительном маркете VK Star Market, на котором можно приобрести личные вещи российских знаменитостей, выставлен кокошник певицы Надежды Кадышевой стоимостью 350 тысяч рублей.

Более 150 известных блогеров, артистов, музыкантов и спортсменов предоставили личные вещи для продажи. Все средства организаторы направят в фонды «Второе дыхание», «Гордей» и приют «Преданное сердце».