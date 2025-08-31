Собчак заявила, что Ивлеева перестала с ней общаться

Журналистка написала в микроблоге, что Анастасия перестала с ней общаться после скандала с «голой вечеринкой», пишет gazeta.ru

«Я бы хотела общаться: много раз ей писала, но, к сожалению, Настя прекратила все контакты. Наверное, она хочет просто отсечь от себя всю прошлую жизнь. Что не осуждаю. Понимаю», — сообщила телеведущая.

Собчак напомнила, что она поддержала Ивлееву после скандала и до сих пор поддерживает ее.

Ранее журналистка Ксения Собчак матом ответила на сообщения об опосредованной причастности к требованиям отменить концерт группы «Ленинград». Об этом она написала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Она процитировала сообщение издания «Вести Воронеж», в котором сказано, что «адвокат Собчак потребовал отменить концерт группы "Ленинград" в Воронеже».