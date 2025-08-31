Певица Люся Чеботина считает коллегу по сцене Николая Баскова устаревшим исполнителем. Она поддерживает Садальского, который недавно заявил, что творчество Баскова относится к категории «драной попсы», а сам исполнитель — «сытый попрошайка», пишет издание passion.ru.

«Мы с Люсей вот недавно об этом говорили, когда Садальский у Ханги вышел. Мне Басков нравится, я под его «Шарманку» засыпала. А Люся сказала, что он безнадежно устарел. Артист, как она считает, должен все время развиваться», - рассказала подруга Чеботиной на условиях анонимности.

При этом Чеботина уверена, что Филипп Киркоров постоянно профессионально растет.

«Она в этом больше смыслит, но за Баскова обидно», - констатировала приятельница Чеботиной.

Ранее сообщалось, что Люся Чеботина больше не хочет выступать на концертах российских звезд, теряющих популярность, и мечтает блистать на мировой сцене.