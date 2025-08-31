Раскрыты многомиллионные гонорары Сергея Шнурова

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с изданием «Абзац», что лидер группы «Ленинград» получает 12–13 миллионов рублей за обычный концерт.

По словам Дворцова, сумма гонорара Шнурова за корпоративы может доходить до 20 миллионов рублей.

«Он считается одним из самых дорогих. Шнуров нередко появляется в рекламе. Обычно она стоит дороже, чем выступление. Там доходит до 20 миллионов за один ролик», — отметил продюсер.

26 августа руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал в Telegram-канале, что намерен обратиться к фронтмену группы «Ленинград» Сергею Шнурову с просьбой о помощи участникам СВО. Общественник выразил мнение, что артист «вполне может выделить» 50 миллионов рублей на поддержку армии России на фоне своих гонораров.

На следующий день Бородин сообщил, что подготовил обращения к губернаторам российских регионов с просьбой отменить концерты «Ленинграда» на период проведения СВО из-за отказа Шнурова финансово помочь фронту через его Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК).

Сергей Шнуров рассказал «Газете.Ru», что лично знает многих бойцов СВО, которые «ничего не слышали» про Бородина, выступающего от их имени. Он также передал Бородину матерный ответ от солдат армии РФ.