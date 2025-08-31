Зверев появился на модном показе с сумкой по цене квартиры

На Московской неделе моды российский бренд SOLANGEL представил свою новую коллекцию. Мероприятие проходило на мосту в парке «Зарядье».

На дефиле был замечен звездный стилист Сергей Зверев. Внимание публики привлек дорогостоящий аксессуар звезды - черная сумка Birkin. Как отмечает «Комсомольская Правда», точно такая же есть у Ксении Собчак.

Сумка Birkin стоит, как квартира в Москве - более 10 миллионов рублей.

Ранее СМИ писали, что российский парикмахер, актер, шоумен и певец Сергей Зверев потерял племянника в зоне СВО. Родственник знаменитости погиб при исполнении боевого задания. Шоумену принял решение временно отказаться от публичных выступлений.