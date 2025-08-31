Бывшая невеста Гуфа сообщила о приеме антидепрессантов после разрыва с рэпером

Блогерша Разият Салахова рассказала в Telegram-канале, что принимает антидепрессанты для борьбы с тревожностью.

© Соцсети

Салахова призналась, что прием медикаментов стал лучшим решением в ее жизни. Она отметила, что в первый месяц также совмещала антидепрессанты с транквилизаторами, которые вызывали «странные ощущения». К примеру, неловкость в теле, необычные реакции и мимику.

«Как только я перестала их принимать, состояние значительно улучшилось. Сейчас я осталась только на антидепрессантах, и тревожные мысли полностью ушли», — поделилась блогерша.

28 августа Салахова объявила об расставании с рэпером Гуфом (Алексей Долматов – настоящее имя). Причина разрыва неизвестна.

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве, однако до свадьбы дело не дошло. Весной 2025 года Салахова заявляла, что не планирует и «даже не хочет» выходить замуж в обозримом будущем.

У Алексея Долматова есть двое детей. Рэпер впервые стал отцом в мае 2010 года. У них с блогершей Айзой родился сын, которого они назвали Сэмом. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. В 2022-м модель Юлия Королева родила дочь Тину от рэпера. В 2023-м Гуф развелся с моделью. Первая жена поддерживает хорошие отношения с певцом, а вторая — нет.