Лидера Rammstein заметили в психиатрической больнице

Тиль Линдеманн, фронтмен легендарной группы Rammstein, свой новый клип снимает в Кишиневе. Выбор места съемок достаточно оригинален - это Костюженская клиническая психиатрическая больница, расположенная недалеко от столицы. Лечебница была основана еще в XIX веке, историческое здание сохранилось до сих пор.

Как информирует «Московский Комсомолец», руководство клиники уверяет, что съемки проходят в полностью безопасных условиях и не мешают работе медиков.

Также часть съемок проходит в самом городе. Как долго продлится пребывание Линдеманна в стране и когда будет выпущен клип, неизвестно. Однако местные журналисты отмечают, что это первый подобный опыт для солиста Rammstein на территории Молдавии.