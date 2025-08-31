Буйнов раскрыл секрет счастливого брака

Александр Буйнов в браке с супругой Аленой больше сорока лет. Артист называет жену главной женщиной своей жизни. В беседе с журналистами «Московского Комсомольца» Буйнов раскрыл секрет семейного долголетия.

«Надо быть разносторонне развитыми личностями. Читать книги. Мы, кстати, когда с Аленкой познакомились, то читали одну и ту же книгу. Причем на одной и той же странице. Можете поверить? А так и было! Я помню, звоню ей из телефонной будки и спрашиваю: «А что ты сейчас читаешь?». Аленка отвечает: «Окуджава, «Свидание с Бонапартом». А я читал именно эту книгу в тот момент!», рассказал певец.

Буйнов отметил, что за время совместной жизни с супругой у них случалось всякое. Но им никогда не было скучно вместе. По мнению артиста, в этом и заключается главный секрет крепкого брака

27 февраля стало известно, что Буйнов сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе в Подмосковье. В тот же день артист опубликовал эмоциональный пост с извинениями перед пострадавшей и пообещал оказать ей всю необходимую поддержку.

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что народному артисту России удалось уладить конфликт со сбитой им женщиной.