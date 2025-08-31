Лолита заявила, что нейросеть создала ей песню

Певица Лолита Милявская рассказала, что в Сети расходится видеоролик, в котором ее голосом исполняется песня, сгенерированная нейросетью. Артистка подчеркнула, что не имеет отношения к «продукту», но в шутку заявила, что заранее задумалась о черной водолазке для извинений.

© Passion.ru

«Ну что вам сказать. Я заранее черную майку надела, в водолазке просто жарко. Заранее простите… И как я должна на это реагировать?» — прокомментировала Лолита в своем Telegram-канале.

Артистка продемонстрировала отрывок из клипа, в котором сгенерированная ИИ Лолита исполняет матерную песню. На кадрах она катается на лыжах и избегает встречи с бараном, который пытается вручить ей букет.

После просмотра отрывка из видеоролика Милявская рассмеялась и отметила, что ей интересно досмотреть его до конца.

«Люблю ИИ. Сколько же он всего генерирует. Мне только ленивый не прислал этот ролик. На всякий случай, простите меня», — посмеялась певица.

Ранее Лолита Милявская расплакалась на сцене в Казани во время фестиваля «Новая волна». Артистка не смогла сдержать слез, когда исполняла песню про Фаину Раневскую. Звезда разрыдалась после финальной фразы «похороните меня за плинтусом».