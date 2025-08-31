Дочери Салтыковой заблокировали счета

Алисе, дочери Ирины Салтыковой, заблокировали счета налоговики. В прошлом году она закрыла бизнес в России и приостановила музыкальную деятельность после эмиграции в Лондон.

Алиса, как и ее родители, всю жизнь в музыке. С 2018 года Алиса выпускала собственные песни, самый популярная из них — кавер на мамину песню «Серые глаза», собрал более 2,2 миллиона просмотров, пишет gazeta.ru.

Сейчас 36-летняя певица пытается найти свою нишу в британском шоу-бизнесе. Она выступает под псевдонимом Alyssa SALT.

Ранее Ирина Салтыкова рассказала журналистам, что с ее дочерью все хорошо и ей хватает денег на жизнь за границей.