Александра Головина во второй раз за последние 10 месяцев объявили в розыск судебные приставы. За три года против него возбуждено почти 40 производств.

Сейчас актера ищут из-за неоплаченных автомобильных штрафов. Большая часть — за превышение скорости, а также за непристегнутый ремень и нарушение требований знаков.

В последний раз его разыскивали судебные приставы в октябре прошлого года, сообщает gazeta.ru.

Александр Головин известен публике как Кот в фильме «Сволочи» и Максим Макаров в телесериале «Кадетство».

Ранее актер Александр Головин высказался об участии в возможных съемках продолжения сериала «Кадетство»