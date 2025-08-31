Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, от какой вредной еды не может отказаться. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак призналась, что ей тяжело не есть жареную курицу и шашлык в лаваше. Журналистка также рассказала, что любит хачапури. По словам телеведущей, она спокойно откажется от десерта, но «без жирной еды на обед обходиться тяжеловато».

В начале августа Ксения Собчак выложила в личном блоге фотографию, где стояла перед зеркалом в молочном слитном купальнике, поверх которого надела полупрозрачный вязаный костюм из топа и юбки. Телеведущая добавила к пляжному образу соломенную шляпу, солнцезащитные очки, массивное ожерелье, браслеты и сумку YSL. Журналистка отказалась от макияжа и убрала волосы под головной убор.

До этого Ксения Собчак посетила показ Dolce& Gabbana Alta Moda и вечеринку, организованную после мероприятия. Журналистка встретилась с певицей Шер и ее возлюбленным Александром Эдвардсом. Телеведущая позировала в черном макси-платье Zimmermann с глубоким декольте, ободке Ulyana Sergeenko и светлых кроссовках Miu Miu. Шер предстала перед камерой в макси-платье, меховой накидке и серьгах-кольцах.