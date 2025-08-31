Регина Тодоренко удивила подписчиков неожиданным заявлением, сообщив в Telegram-канале, что Наталья Подольская подарила ей диабет второго типа. Правда, телеведущая тут же объяснила, что подруга, напротив, дала ей возможность уберечься от проблем с уровнем сахара в крови. Подольская подарила Тодоренко генетический тест, информирует СтарХит.

«Диабет второго типа подарила мне моя Натуся Подольская. Вернее сказать, указала на риски заболевания, подарив на день рождения генетический тест, от которого я в восторге. Теперь понятно, почему мне не хочется того самого бокала вина и выкурить сигаретку. Знаю, почему чувствую себя плохо от кофе на коровьем молоке», - написала Регина.

Также телеведущая сообщила, что подобное исследование позволяет понять собственный организм.

«Это не магия. Это — расшифровка твоей личной ДНК-инструкции. Девочки, вы когда-нибудь задумывались, почему одни худеют на кето, а другие — на интервальном голодании? Почему подруга бегает марафоны, а ты после 2 км еле живешь? Возможно, вы просто идете против своей природы. А что, если узнать свои сильные стороны и наконец перестать бороться с собой?» — обратилась Тодоренко к подписчицам.

Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова в 2018 году. Пара воспитывает двоих сыновей. Третий ребенок супругов должен появиться на свет уже скоро.