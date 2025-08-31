Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева показала фигуру в боди из перьев. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

34-летняя Настя Ивлеева предстала перед камерой в боди, которое было украшено белыми страусиными перьями. Блогерша добавила к образу черные лаковые босоножки на каблуках и длинные сияющие серьги. Телеведущей сделали объемную укладку и макияж с черными стрелками и темно-розовой помадой.

Несколько недель назад Настя Ивлеева опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в сером облегающем платье без бюстгальтера. Телеведущая позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с темно-коричневой помадой. Блогерша была запечатлена, сидя на крыше с видом на Москву.

10 декабря 2024 года Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж. Тогда она решила не раскрывать личность избранника. Позднее стало известно, что супругом блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак.

Ивлеева уже состояла в браке. Осенью 2019-го блогерша вышла замуж за рэпера Элджея. Однако в 2021 году знаменитости объявили о расставании. По словам Ивлеевой, они расстались, поскольку оказались не готовы к семейной жизни.