Валерия Ланская намекнула, что вновь собирается замуж

Валерия Ланская после сорванной свадьбы намекнула, что собирается вновь выйти замуж. Актриса не скрывает, что с недавнего времени теперь ее сердце занято.

© Соцсети

Валерия сейчас встречается с композитором Марком Дорбским, с которым стала появляться на светских мероприятиях. Он уже нашел общий язык с сыном актрисы, с которым часто проводит время в одной компании.

У Ланской поинтересовались в шоу «Ты не поверишь!», как долго она встречается с избранником: «А сколько вы уже вместе?». Однако сама артистка ответа не дала.

«Не буду подробно. Когда все случится, тогда расскажу», — подметила Ланская.

Кроме того, на вопрос о возможном предложении руки и сердца она снова ответила уклончиво: «Шанс всегда есть». Также Валерия не стала скрывать, что думает о пополнении в семье.

«Я хочу, а там уж как сложится картина», — добавила знаменитость.

Напомним, что сын актрисы Артемий родился во время ее брака с режиссером Станиславом Ивановым, с который она прожила вместе восемь лет. Причиной развода стала обоюдная занятость супругов: он часто был вынужден уезжать в киноэкспедиций в другие города, а Ланская пропадала на съемках.

