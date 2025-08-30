Рудковская получила травму

Яна Рудковская уже более месяца страдает от сильных болей в левой руке. Во время фестиваля «Новая волна» Яна носила специальный ортез — устройство, обеспечивающее фиксацию ее левой руки в стабильном положении, пишет издание Super.

Рудковская призналась, что проблема возникла из-за травмы во время игры в падел-теннис.

«Теперь переучиваюсь на правую руку. А я левша, переученная левша, и поэтому мне тяжело пока», – призналась продюсер.

50-летняя Рудковская в Казани появилась в серебристом корсетном макси-платье с глубоким декольте.

Она рассказала, что стоимость данного наряда составила более миллиона рублей.