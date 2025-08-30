Стало известно о гражданстве Дакоты

Рита Дакота, которая называет себя белоруской, продолжает зарабатывать в России. А теперь вскрылась и история с паспортом – певица еще в 2022 году оформила российское гражданство.

Рита (Маргарита Герасимович) родилась в Минске, а в 2007 году перебралась в Москву. Первый паспорт она получила 22 декабря 2022 года. Спустя полгода, в июле 2023-го, после брака певица поменяла фамилию на Белогай и переоформила паспорт России.

Одновременно изменения были внесены в документы ИП, которое было зарегистрировано в феврале того же года именно как у гражданки России, сообщает издание Тsargrad.tv

В публичном поле Дакота по-прежнему представляется исключительно белорусской певицей. Более того, переехав в США осенью 2023-го, она громко заявила:

«Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества это стойко принять. Это разбило мне сердце».

Однако Рита Дакота продолжает зарабатывать в России. По данным СМИ, только за полгода продажи фирменных футболок принесли ей 14 миллионов рублей.

Последний концерт певицы в Москве состоялся в октябре 2023 года.